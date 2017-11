Lesung für Kinder mit Malen und Signieren

Die vorweihnachtliche Premierenlesung mit Live-Zeichnen und Musik zum Kinderbuch "Die Haferhorde - Süßer die Hufe nie klingen" findet am Donnerstag, 16. November, um 16 Uhr auf dem Schneckenhof in Bamberg statt. Autorin Suza Kolb liest aus dem neuesten Band der "Haferhorde" und Illustratorin Nina Dulleck zeichnet dazu live. Ein Vorlesespaß für die ganze Familie und für Kinder ab sechs Jahren. Im Anschluss an die Lesung gibt es einen Büchertisch mit Signiermöglichkeit. Für Kinderpunsch und Kekse ist gesorgt. Anmeldung per E-Mail unter presse@magellanverlag.de oder Tel. 0951/16098410. red