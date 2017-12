Lesung aus "Ohrfeige"

Der irakisch-deutsche Schriftsteller Abbas Khider ist am Dienstag, 5. Dezember, für eine öffentliche Lesung zu Gast an der Universität Bamberg. Er liest aus seinem neuen Roman "Ohrfeige", in dem der Protagonist Karim Mensy kurz davorsteht, als Flüchtling abgeschoben zu werden. Episodenartig erzählt "Ohrfeige" vom Alltag des irakischen Asylbewerbers Karim in Bayern. Der wollte eigentlich nach Frankreich, doch die Schlepper machen ihm einen Strich durch die Rechnung. Inmitten der bayerischen Provinz beginnt für ihn nach seiner Flucht aus der Heimat ein zäher Kampf um das Bleiberecht. Als er den Kampf nach drei Jahren verliert und ihm die Abschiebung droht, sucht er ein letztes Mal die Behörden auf. Karim, der immer nur zuhören musste, dreht nun den Spieß um und konfrontiert seine Sachbearbeiterin mit seiner Realität als Geflüchteter.

Die Lesung ist Teil der traditionsreichen Reihe "Literatur in der Universität". Beginn ist um 20 Uhr im Hörsaal U2/00.25, An der Universität 2. Die Lesung wird moderiert von Prof. Martin Hielscher vom Beck-Verlag, der Eintritt ist frei. red