Leserzahl stieg auf 3775

Das Jahr 2017 brachte für die Leser und Nutzer des Bibliotheks- und Informationszentrums (Biz) mit seinen beiden Häusern wieder viele spannende Angebote. Dabei stieg die Zahl an aktiven Lesern sogar um 110 auf 3775 Nutzer an, wie die Bücherei in ihrem jetzt vorgelegt Jahresbericht erklärt.

Mittlerweile werden die Angebote des Biz an vielen Orten zur Verfügung gestellt:

- Die Hauptstelle am Marktplatz und die Schulbibliothek im "Silberfisch" am Dürerweg in Haßfurt warten mit einem besonders auf Schüler, Eltern und Lehrer zugeschnittenen Angebot von 54 065 Medien verschiedenster Art auf. Es reicht vom Bilderbuch für Kleinkinder über Lernhilfen für Schüler, Romane und Sachbücher bis zu DVDs, Konsolenspielen und mehr.

- Das virtuelle Angebot der Onleihe umfasst 48 000 Titel.

- Bewohner von Riedbach und Aidhausen freuen sich über die Außenstellen im oder über dem Dorfladen.

- 176 021 Medien wurden 2017 entliehen. Damit wurde die Ausleihzahl des Vorjahres (172 000 Medieneinheiten) um etwa 2,3 Prozent übertroffen.

- Die Haßberge-Moewe lieferte aus Haßfurt 3332 Titel in Bibliotheken im Landkreis. Eine Erweiterung durch eine neue Mitgliedsbibliothek ist geplant.

Der Trend der letzten Jahre setzte sich laut Biz durch ein gutes Angebot und intensive Öffentlichkeitsarbeit 2017 fort. Die 3775 Leser haben das Biz nicht nur besucht, sondern auch etwas entliehen oder aus der Franken-Onleihe heruntergeladen. Damit nutzte jeder aktive Leser das Biz Haßfurt im Durchschnitt mit 46,6 Entleihungen.

995 Kinder und 770 Jugendliche machen fast die Hälfte der Biz-Kunden aus. Insgesamt reicht die Altersspanne von zwei Babys unter einem Jahr bis zu einem Leser mit 86 Jahren.

Die Nachfrage der Biz-Leser an andere Bibliotheken im Landkreis stieg mit 670 Titeln um mehr als zehn Prozent an. An andere Bibliotheken im Kreis hat das Biz seinerseits 3332 Bücher, Filme und andere Medien ausgeliefert.

Die Downloads der Franken-Onleihe alleine durch Leser des Biz Haßfurt stiegen um 36 Prozent auf 17 192 Titel an. Die Kunden des Biz können davon ausgehen, dass auch 2018 dieses Angebot der 22 Mitgliedsbibliotheken regelmäßig ausgebaut wird. So ist das Angebot der Franken-Onleihe, Zeitschriften als e-Magazine über Kinderliteratur bis zu vielen Sachbüchern und Romanen, im Jahr 2017 auf 47 970 Medien angestiegen.

Einen neuen Rekord mit 105 Veranstaltungen erreichten die Mitarbeiter. 66 Gruppen- und Klassenführungen für Kindergärten, Schulkinder und Erwachsene wurden durch die beiden Häuser geführt und 23 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche zusätzlich angeboten.

Bei der neuen Aktion des Biz, der aufsuchenden Bibliotheksarbeit, suchen "Bibliotheksengel" an das Haus gebundene Menschen in Haßfurt auf, um ihnen Bücher zu bringen.

Heuer geplante Veranstaltungen sind Poetry-Slams, Vorträge und Autorenlesungen wie von Wunibald Müller am 22. März mit dem Titel "Loslassen und weitergehen". Einen Vortrag zum Scharia-Recht in Deutschland hält Karl Kreuzer. red