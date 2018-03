Lesch: Für junge Familien wird viel getan

Zahlreiche Themen kamen bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Rödental zur Sprache. Außerdem wurden die Delegierten für die Europawahl bestimmt.

Vorsitzender Jürgen Lorke berichtete, dass der Ortsverein aktuell 109 Mitglieder habe. Kritisch setzte sich Lorke mit der neugebildeten Großen Koalition auseinander. Der Koalitionsvertrag enthalte zwar auch positive Punkte. Eine neue Politik, wie sie aus SPD-Sicht für erforderlich zu halten wäre, sehe aber anders aus. Auch die Ministerriege wird eher kritisch gesehen. Zweiter Bürgermeister und SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Lesch berichtete von einigen Eckpunkten des städtischen Haushalts 2018. Er hob die laufenden Investitionen in Schulen (6,8 Millionen Euro für die Mittelschule) und in Kindergärten (1,7 Millionen Euro für den Fritz-Anke-Kindergarten) hervor. Daneben zahle die Stadt 2018 einen Rekord-Personalkostenanteil von 2,3 Millionen Euro für ihre Kitas. Lesch: "Nicht nur für Senioren wird in Rödental viel getan, sondern gerade auch für Kinder und junge Familien."

Straßensanierungen sollten künftig - wenn irgend möglich - zusammen mit Leitungsarbeiten der Stadtwerke erfolgen, so dass Kosten geteilt werden können. Auf diese Weise sollen Kanal- und Wasserleitungen Zug um Zug erneuert, und - wo erforderlich - auch Glasfaserkabel verlegt werden. Ziel bleibt laut Lesch auch der Glasfaseranschluss bis ins Haus. Dass die Straßenausbaubeitragssatzung nach dem Willen der Bayerischen Staatsregierung wegfallen soll, sei eine gute Nachricht für betroffene Bürger. Beim Thema Rödentaler Stadtbus empfahl der Zweite Bürgermeister, die dortigen Tarife mit den teils kostenlosen, teils günstigen Parkgebühren im Rödentaler Zentrum zu vergleichen. Die Parkplätze reichten nach Aussagen von betroffenen Anwohnern gerade zu den Öffnungszeiten der Ärzte im Zentrum nicht aus. Auch deswegen sei es sinnvoll, die Stadtbusbenutzung - aus Umweltgründen und gerade auch vom Preis her - attraktiver zu gestalten.

Stadtrat Christoph Franke berichtete aus verschiedenen Senaten beziehungsweise Ausschüssen. So betonte er, dass lediglich das Logo der Stadt Rödental nach mehrfacher kontroverser Diskussion im Stadtrat geändert worden sei, nicht aber das Stadtwappen. Aus seiner Sicht erfreulich ist auch die Einrichtung von Hot Spots mit kostenlosem Internetzugang am Bürgerplatz und in der Domäne.

Landrat Michael Busch äußerte sich insgesamt positiv zum Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union, der aus kommunalpolitischer Sicht doch einige gute Inhalte aufweise. red