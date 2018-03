Lernziel gesunde Ernährung

Beim Ernährungs-Workshop der Initiative "fit4future" an der Grundschule Röttenbach erhielten rund 150 Kinder der 1. bis 4. Klasse eine Einführung in das Thema gesunde Ernährung.

Im Anschluss an den Theorieteil lösten die Kinder in einem Parcours mit sieben Stationen verschiedene praktische Aufgaben. Sie ordneten beispielsweise Getränke wie Saftschorle, Limonade, Tee oder Wasser einer roten, gelben oder grünen Ampel zu. Zu den weitere Herausforderungen zählte es, Gemüse durch Fühlen zu erraten, Kräuter und Gewürze zu erriechen und den Zuckeranteil verschiedener Lebensmittel zu schätzen.

Das "fit4future"-Programm umfasst Bewegung, Ernährung und Gehirnjogging für Kinder im Grundschulalter und zielt darauf ab, Kinder zu mehr Bewegung zu animieren und ihre Ess- und Trinkgewohnheiten nachhaltig positiv zu beeinflussen. Larissa Händel