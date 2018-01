Leopoldstraße sicher genug

Keine Veränderungen gibt es in der Leopoldstraße. Die Wählergemeinschaft Pro Coburg (WPC) hatte vorgeschlagen, sie zwischen der Einmündung Queckbrunnengasse und dem Johann-Strauß-Platz künftig als Einbahnstraße stadteinwärts auszuweisen - während einer längeren Baumaßnahme habe das auch funktioniert.



Keine Wendemöglichkeit

Sandra Geiger als Leiterin der Verkehrsbehörde riet allerdings davon ab: Zum einen bestehe keine richtige Wendemöglichkeit. Am Platz vor der Reithalle sind zudem auch viele Fußgänger und Radler vom und zum Schlossplatz unterwegs, die Queckbrunnengasse ist großteils Privatstraße. Außerdem müssten die Bewohner von Pilgramsroth, Eupen- und Elsässerstraße sowie vom Probstgrund Umwege fahren.

In der Leopoldstraße gilt ohnehin bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30; da sich versetzt an beiden Seiten auch Parkplätze befinden, werde der Verkehr gebremst, sagte Sandra Geiger.

Im Vergleich dazu würde eine Einbahnstraßenregelung die Sicherheit in der Leopoldstraße nicht erhöhen, weil Autofahrer zum Schnellfahren animiert werden könnten. sb