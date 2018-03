Leonhard Ganzleben 70 Jahre beim VdK

Der VdK-Ortsverband Lindau-Waldau besteht seit 70 Jahren. Das würdigte Vorsitzender Karl Meisel in der Hauptversammlung im Dorfwirtshaus Fuchs. Er ließ die sieben Jahrzehnte Revue passieren und erinnerte an die bewegte Geschichte des Vereins, den 15 Mitglieder im Januar 1948 ins Leben gerufen hatten.

Und einer von früher, der kurz nach der Gründung eintrat, stand besonders im Blickpunkt: Der Ehrenvorsitzende Leonhard Ganzleben, der 41 Jahre den Ortsverband führte und nun für 70-jährige Mitgliedschaft mit der VdK-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet wurde. "Es war eine schöne, manchmal anstrengende Zeit mit einer verständnisvollen Ehefrau an der Seite. Wir haben sogar mal eine Schönheitskönigin gekürt", erinnerte sich der Geehrte. Auch sei er 20 Jahre für die Sammlung "Helft Wunden heilen" unterwegs gewesen.

Ferner wurde Ralf Pittroff für zehn Jahre Treue geehrt.

In seinem Jahresbericht freute sich Meisel über steigende Mitgliedszahlen. "Zu uns gehören aktuell 68 Personen, das sind 40 Prozent mehr als vor zehn Jahren." Glücklich zeigte sich der Vorsitzende über den Erfolg der

Sammlung "Helft Wunden heilen", bei der 746 Euro zusammengekommen waren. Das sei "ein Superergebnis".

Zum guten Bild des Ortsverbands passt das Plus in der Kasse, das Carolin Bock attestierte.

Die Betreuerinnen Gretel Hahn und Anita Seiferth sprachen von zahlreichen Kranken- und Geburtstags-Besuchen. "Es

ist immer wieder schön, in dankbare Augen zu blicken", betonten beide. Mit einem Blumenstrauß verabschiedete die Versammlung Seiferth nach 14-jähriger Tätigkeit, ihr Mann Rudolf schied nach zwölf Jahren als Zweiter Vorsitzender aus.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Karl Meisel, neue Stellvertreterin Gretel Hahn, Kassiererin Carolin Bock, Schriftführerin Gabi Geißler, Betreuerinnen Carolin Bock und Gretel Hahn, Beisitzer Anni Meisel und Klaus Ramming.

Bürgermeister Harald Hübner nannte den VdK-Ortsverband einen wichtigen Ansprechpartner in sozialen Angelegenheiten. Horst Wunner