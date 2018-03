Leo Schmidt seit 50 Jahren CSU-Mitglied

Eine Ehrung sowie ein Rückblick auf Aktivitäten und Veranstaltungen standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung des CSU-Ortsverbandes. In seinem Rechenschaftsbericht ordnete der Ortsverbandsvorsitzende Markus Pülz die Bürgergespräche als wichtig ein. Er sah sie als Sprachrohr und darin die Möglichkeit, Richtigstellungen zu bringen. Durch diese Aktion suche der Ortsverband die Nähe zur Bevölkerung.

Viele helfende Hände hatten sich bei der Säuberungsaktion Ramadama eingefunden. Trotz schlechten Wetters stellte der Besuch des Sommerfestes zufrieden. Anklang fand die Jugendaktion in der Kartarena mit Rennen und Siegerehrung.

Zur Mitgliederstatistik informierte Pülz, dass der Ortsverband 33 Mitglieder zähle. Die stärkste Altersgruppe sei von 36 bis 50 Jahre vertreten.

Gewählt wurden die Delegierten in die besondere Kreisvertreterversammlung zur Europawahl. Als Delegierte wählten die Mitglieder Adelheid Bühlhorn, Markus Pülz, Jan Lorenz, Urs Sträßner; als Ersatzdelegierte Doris Leikeim, Stefan Luthardt, Michael Fleischmann und Bernd Hofmann.

Landrat Christian Meißner ließ zur Brückensanierung in Marktzeuln wissen, dass die bestehende Brücke nicht abgerissen werde. Sie erhalte einen neuen Aufbau. Eine Ersatzbrücke, wie von vielen gewünscht, sei nicht möglich, da diese teurer kommen würde als die Baumaßnahme der Rodachbrücke selbst.

"Eine wuchtige Ehrung" führte Meißner zusammen mit Pülz durch. Geehrt wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft Leo Schmidt.

Er trat im Oktober 1968 in den Ortsverband ein und wurde sogleich als stellvertretender Vorsitzender gewählt. 1973 übernahm er den Posten des Kassiers und füllte diesen bis 1985 aus. Aufgrund seiner Verdienste um den Ortsverband wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. che