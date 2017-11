Lektor wird eingeführt

Am Sonntag, 19. November, wird Gunther Leupold in sein Amt als Lektor eingeführt. Der Gottesdienst wird um 9 Uhr in der Jubilate-Kirche im Grund gefeiert. Die Kirchengemeinde Heinersberg-Nordhalben lädt zu diesem Gottesdienst ein.

Gunther Leupold, leitender Verwaltungsbeamter der Stadt Naila, hat seit dem Frühjahr Kurse des Gottesdienstinstituts Nürnberg in Selbitz besucht und sich nach einem Kolloquium bei der Regionalbischöfin Dorothea Greiner qualifiziert, selbstständig Gottesdienste zu leiten und Predigten auf der Basis von Lesepredigten zu halten. Sein Auftrag umfasst, Gottesdienste in den Dekanaten Kronach-Ludwigsstadt und Naila zu halten.

Der Kirchenvorstand würde sich freuen, wenn Gemeindeglieder zahlreich aus der Kirchengemeinde Heinersberg-Nordhalben und aus benachbarten Kirchengemeinden an dem Gottesdienst teilnehmen würden. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zu Kaffee, Kuchen und Gesprächen eingeladen. red