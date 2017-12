"Leicht wie Alu, hart wie Stahl"

Bernhard Panzer



Die Fußgänger-Brücken sind so alt wie das Baugebiet: Nämlich rund 30 Jahre inzwischen. Weil die Holzbauweise im Lauf der Zeit aber massiv beeinträchtigt wurde, und manche der Übergänge über den Lohhofgraben regelrecht vor sich hin morschten, hat der Stadtrat vor Monaten beschlossen, einen Ersatz zu schaffen. Jetzt wird das umgesetzt.

Und nicht nur das: Statt Holz kommt ein Material zum Einsatz, das offenbar vielerlei Vorteile hat, aber wohl noch nicht so häufig zum Tragen kommt. Es geht um mit Glasfaser verstärkten Kunststoff. Zurzeit ist eine Fachfirma im Einsatz, um die vier Brückenbauwerke über den Lohhofgraben in dem großen Wohngebiet hinter der Berufsschule zu errichten.



Bauzeit: Nur vier Wochen

Wie Arne Böttger von der Firma BGL Consult aus Zellingen bei Würzburg erläuterte, habe der Kunststoff vielerlei Vorteile gegenüber herkömmlichen Materialien, vor allem Holz. Der Werkstoff selbst sei in etwa so leicht wie Aluminium, dabei aber so stark wie Stahl. Des Weiteren könne man ihn gut bearbeiten und die Arbeiten dauern nicht sehr lange.

Das wiederum beeindruckte Bauamtschef Gerhard Merkel. Die Übergänge werden auf neuartigen Schraubfundamenten aufgesetzt. Auch diese seien sehr leicht und könnten, wie Böttger erläuterte, theoretisch mit der Hand transportiert werden. Man braucht wenig Platz, alles könne mit kleineren Fahrzeugen angeliefert werden und auch beim Bau brauche es weder schwere Gerätschaften noch viel Zeit. In nur vier Wochen, so betonte Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff (SPD), die sich die Bauarbeiten am Freitag vor Ort betrachtete, seien die Brücken fertig. Normalerweise, so ergänzte Merkel, könne so eine Tätigkeit auch bis zu fünf Monate in Anspruch nehmen.

Freilich sind es nur Fußgängerstege, die da gebaut werden müssen. Eine bestimmte Tragkraft müssen sie dennoch haben. Soll doch der Baubetriebshof drüber fahren, beispielsweise beim Winterdienst. Sonst aber hätten Autos dort nichts verloren, wie Merkel betonte. Die Übergänge sind nur für Radler und Fußgänger.

Den Werkstoff gibt es laut Böttger seit etwa vier Jahrzehnten. Vorwiegend komme er beim Bau von Bahnlinien zum Einsatz. Sein Betrieb habe sich auf das Material spezialisiert und sei mit zehn Mitarbeitern schon Marktführer in Deutschland, sagte er.

Die Arbeiten sollen bis zum 17. November beendet sein. Die Kosten liegen bei 450 000 Euro. Das Material hat laut Schroff eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren. Auf ihre diesbezügliche Nachfrage hin bestätiget Böttger: "Klar: Das schaffen die."