Leicht verletzt bei Unfall

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor eine 19-jährige Nissan-Fahrerin auf der Staatsstraße 2291 von Thulba in Richtung Reith am Samstagnachmittag im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam in der Böschung auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Die junge Frau erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Am Nissan entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. pol