Lehrgruppe B hört auf Spalleks Kommando

Seit Freitag hört die Lehrgruppe B des Ausbildungszentrums Infanterie auf das Kommando eines neuen Kommandeurs. Oberstleutnant Constantin Spallek übernimmt von Oberstleutnant Jörg Schaffelke.

"Herr Oberstleutnant Schaffelke, ich entbinde Sie vom Kommando über die Lehrgruppe B. Herr Oberstleutnant Spallek, ich übertrage Ihnen das Kommando über die Lehrgruppe B.", spricht der stellvertretende Kommandeur des Ausbildungszentrums Infanterie, Oberst Axel Grunewald, die entscheidenden Worte des Appells am Freitag in der Saaleck-Kaserne. Als Leiter des Bereichs Lehre und Ausbildung unterstehen ihm die beiden Lehrgruppen A und B, die die Lehrgänge des Ausbildungszentrums Infanterie am Standort Hammelburg durchführen.



Kooperation aufgebaut

Während seiner knapp vierjährigen Zeit als Kommandeur begleitete Schaffelke die Neugliederung der Lehrgruppe B des Ausbildungszentrums Infanterie. Darüber hinaus war er für die Einführung neuer Lehrgänge sowie Waffensysteme in die Lehrgruppe und die Aufstellung neuer Inspektionen verantwortlich. Im Bereich der internationalen Kooperation baute Schaffelke eine Kooperation mit der Infanterieschule der US-Armee in Fort Benning auf und belebte die regionale Partnerschaft mit der Stadt Münnerstadt. "Die Zeit als Kommandeur war eine sehr erfüllte Zeit für mich. Sie wird mir ewig in guter Erinnerung bleiben und stellt für mich persönlich einen wichtigen Höhepunkt in meiner Laufbahn dar. Mir konnte nichts Besseres widerfahren", bilanzierte Schaffelke seine Amtszeit.

Der Nachfolger, Oberstleutnant Spallek, ist ehemaliger Kommandeur des Fallschirmjägerbataillons 263 aus Zweibrücken. Er verfügt über Erfahrung aus mehreren Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Zuletzt war er im Einsatzführungskommando der Bundeswehr eingesetzt. Künftig wird er der Lehrgruppe B vorstehen. Die Lehrgruppe führt mit ihren fünf Inspektionen die Führungskräfteausbildung des Luftwaffenobjektschutzes, die Ausbildung der Schießlehrer- und Scharfschützen der gesamten Bundeswehr sowie die Einzelkämpferausbildung durch. Diese besonderen Aufträge würden die Lehrgruppe zu einer "coolen Lehrgruppe" machen, wie Oberst Grunewald schmunzelnd bemerkte. Er wünschte eine erfüllende Aufgabe als Lehrgruppenkommandeur und eine sichere Hand bei der Führung der unterstellten Soldatinnen und Soldaten. red