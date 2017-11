Lehrgangstag an der Imkerschule

Die Imkerschule Oberfranken hält am 18. November wieder einen Lehrgangstag im Wasserschloss Mitwitz ab. Von 9 bis 12 Uhr befasst sich die staatliche Fachberaterin für Bienenzucht, Barbara Bartsch, mit dem Thema "Winterarbeiten in der Imkerei". Nach der Restentmilbung sind bei den Bienenvölkern lediglich Kontrollgänge zu machen, um nach dem Rechten zu sehen. Die Winterzeit wird deshalb genutzt, um sich neben der Vermarktung mit Wachs-, Reparatur- und Aufräumarbeiten zu beschäftigen, die oft während der Saison zu kurz kommen. Auch die Auswertung der Aufschreibungen hilft, die ein oder andere Veränderung in der Bienenhaltung zum Wohl des Imkers und seiner Bienen anzugehen. Die Planung von Neuanschaffungen und der nächsten Saison helfen, die Abläufe zu verbessern und sich zeitlich nicht zu überfordern. Später steht u. a. das Thema "Nutzung der neuen Medien für die Imkerei" auf dem Programm, das der Vorsitzende der Imkerschule und Fachwart Bernd Schiller bearbeiten wird. Anmeldung und Infos: Evi Näher, Geschäftsführerin der Schule ( Tel. 09264/ 7902, E-Mail: imkerschule@web.de). red