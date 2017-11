Lehrgangstag an der Imkerschule

Die Imkerschule Oberfranken bietet am Samstag, 18. November, einen Lehrgangstag im Wasserschloss Mitwitz an. Von 9 bis 12 Uhr befasst sich die staatliche Fachberaterin für Bienenzucht, Barbara Bartsch, mit dem Thema "Winterarbeiten in der Imkerei".

Nach der Restentmilbung sind bei den Bienenvölkern lediglich Kontrollgänge zu machen, um nach dem Rechten zu sehen. Die Winterzeit wird deshalb genutzt, um sich neben der Vermarktung mit Wachs-, Reparatur- und Aufräumarbeiten zu beschäftigen. Auch die Auswertung der Aufschreibungen hilft, Veränderungen anzugehen. Die Planung von Neuanschaffungen und der nächsten Saison helfen, Abläufe zu verbessern und sich zeitlich nicht zu überfordern.

Am Nachmittag steht von 13 bis 16 Uhr das Thema "Nutzung der neuen Medien für die Imkerei" auf dem Programm, das der Vorsitzende der Imkerschule und Fachwart Bernd Schiller bearbeiten wird. Die Möglichkeiten des Internets stellen Informationen aus allen Bereichen der Imkerei zur Verfügung, ob es Trachtbeobachtung, Veranstaltungen, Unterlagen oder Diskussionsforen sind, die zum Teil nur geschlossenen Benutzergruppen zugänglich sind. Das zu finden, was wirklich hilfreich ist, bedeutet durchaus eine kritische Betrachtung und erheblichen Zeitaufwand, der nicht unterschätzt werden darf.

Anmeldungen unter Tel. 09264/7902 oder E-Mail an imkerschule@web.de. red