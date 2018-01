Lehrer in der Rückenschule

Viele Ärzte, Physio- und Ergotherapeuten, Sportwissenschaftler, Sport- und Gymnastiklehrer sowie Masseure und medizinische Bademeister sind überzeugt: "Vorbeugen ist besser als heilen". Diese Berufsgruppen haben jetzt die Möglichkeit, ihre Klienten vorbeugend über Ursachen von Rückenschmerzen und eine gesunde Lebensweise aufzuklären. In der Fortbildung "Lizenz Rückenschullehrer KddR" des DEB in Kooperation mit dem Forum Gesunder Rücken - besser leben e.V. werden unter anderem Grundlagen, Planung und Durchführung der präventiven Rückenschule sowie Qualitätssicherung und Evaluation behandelt. Die vermittelten Methoden basieren auf dem Curriculum der Konföderation der deutschen Rückenschulen (KddR) und zielen auf die Animation zu regelmäßiger körperlicher Aktivität, den Abbau psychischer Überbelastung und eine veränderte Einstellung zu Rückenschmerzen ab.

Die 60 Unterrichtseinheiten der Fortbildung (20. bis 22. Oktober und 10. bis 12. November) werden entsprechend der Kriterien der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Kurses erhalten Berechtigte eine drei Jahre gültige Lizenz, die außerdem später in einem anerkannten Auffrischungskurs verlängert werden kann.

Weitere Informationen erteilt das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk, Dürrwächterstraße 29 in 96052 Bamberg. red