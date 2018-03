Legnani in Lichtenfels

red



Am Sonntag, 29. April, 17 Uhr gibt der international bekannte Gitarrist Roberto Legnani in der ehemaligen Synagoge, Judengasse 12, ein Konzert der Extraklasse: eine Hommage an die klassische Gitarre, an ihr natürliches und grandioses Klangspektrum. Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Info Lichtenfels, Marktplatz 10, Telefonnummer 09571/795101, und an der Konzertkasse ab 16.30 Uhr. Weitere Informationen und Ticketreservierung sind unter www.tourneebuero-cunningham.com und/oder der Telefonnummer 07852/933034 möglich.