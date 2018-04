LED-Dorfbeleuchtung bleibt Dauerthema

Bürgermeister Markus Grüner (CSU) teilte in seinem Bericht in der Gemeinderatssitzung in Obertrubach mit, dass das Landkreisprojekt Fahrradweg Bärnfels-Kleingesee Fahrt aufnimmt. Die erste Planung sieht die Maßnahme vom Sportplatz Bärnfels nach Kleingesee vor.

Die Kanalsanierung in der Trubachtalstraße in Obertrubach soll unmittelbar nach Ostern am 3. April beginnen und wird voraussichtlich drei Monate dauern. Kurzzeitige Sperrungen werden nicht vermeidbar sein.



Bandbeite wird verdoppelt

Die Gemeinde hat sich außerdem bei der Internetversorgung für das sogenannte Höfeprogramm des bayerischen Staates beworben, um den bisher noch schlecht versorgten Ortsteilen mehr Bandbreite zu verschaffen. Die Telekom hat sich für eine Umsetzung beworben. Zudem wird im vierten Quartal das sogenannte Vektoring in der Gemeinde freigeschaltet, wodurch sich die vorhandene Bandbreite überall verdoppelt.

Zu einem Dauerthema entwickelt sich das Thema Lichtfarbe der LED-Dorfbeleuchtung in der Gemeinde Obertrubach. Auslöser ist die Absicht, 21 Straßenleuchten in Bärnfels in der Hauptstraße, Kirchenstraße, Thonberg und Schäferhof umzurüsten. Demnach stehen eine neutral weiße und eine warmweiße Version von LED-Licht zur Wahl. Eine Musterleuchte wurde am Ortseingang von Obertrubach kommend vom Bayernwerk aufgestellt.



Leuchten für Bärnfels

Gemeinderätin Heike Habermann (BW-GO) machte sich dafür stark, den Ort Bärnfels künftig mit warmweißem Leuchten zu bestücken. Sie vermitteln nach ihren Ausführungen mehr Wohlfühlen für den Menschen, sind angenehmer in der Wahrnehmung, besser für die Insekten und vom Bayerischen Gemeindetag empfohlen. Roland Wölfel (BW-GO) gab zudem zu bedenken, dass man in einer Touristikgegend wie Obertrubach keine Industrieleuchten, sondern Schmuckleuchten aufstellen sollte. "Wie schmücken wir unser Dorf?", so Wölfel, "sollte der Leitgedanke sein." Er brachte eine Bürgerbefragung ins Spiel. Bürgermeister Markus Grüner regte an, das Thema in die nächste Bürgerversammlung zu bringen.

"Wir verabschieden einen Fünf-Millionen-Haushalt in fünf Minuten und reden jetzt schon eine halbe Stunde über die Lichtfarbe", riss nach längerer Diskussion dem stellvertretenden Bürgermeister Stefan Lang (JB) der Geduldsfaden. Das Thema Lichtfarbe wird die Kommune weiter beschäftigen.



Kandidaten für Schöffenwahl

Im Themenbereich Bau- und Grundstücksangelegenheiten hatte der Rat keine Einwände zum Bebauungsplan "Untere Schmiedgasse" des Marktes Egloffstein. Gleiches gilt für die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung eines Bebauungsplans "Photovoltaik-Freiflächen-Anlage Walkersbrunn-Guttenberg" der Stadt Gräfenberg.

Mehrere Interessenten meldeten sich bei der Gemeindeverwaltung zur Schöffenwahl 2018. Dementsprechend werden dem Amtsgericht Thilo Dressel, Thomas Laitsch, Alexander Lang, Ulrich Meierhöfer und Barbara Winkler vorgeschlagen.

Gemeinderat Roland Wölfel legte Wert darauf, dass bei Personen der Gemeindeverwaltung - zu ihnen zählen Ulrich Meierhöfer und Thilo Dressel - eine Ausfallzeit auch nachgearbeitet wird. Meierhöfer, der selbst in der Sitzung teilnahm, meinte, sein Überstundenkonto gebe die Ausfallzeit schon her. Für die Jugendschöffenwahl haben sich Wilfried Kirsch, Brigitte Mohrmann und Elke Stein gemeldet.