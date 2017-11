Lebkuchen backen im Mupäz

Es gibt nur noch wenige Bäcker, die nach alten Rezepten feine Lebkuchen herstellen. Am 18. November wird der Kulmbacher Grünwehrbeck Ralf Groß mit den Teilnehmern am Workshop "feine Lebkuchen" herstellen. Mit dem Obermeister der Bäckerinnung fertigen die Teilnehmer i eigenen Lebkuchen. Passend dazu erklärt Christine Eßer-Böhner bei einem Rundgang durchs Deutsche Gewürzmuseum Aussehen, Herkunft und Wirkungsweise der verwendeten Gewürze. Zuem Lebkuchen passt ein Tee, den stellt Christine Eßer-Böhner mit den Teilnehmern her. Die Veranstaltung ist von 18.30 bis etwa 21 Uhr im MUPÄZ in den Museen im Mönchshof. Anmeldung unter Tel. 09221/805-14 oder per E-Mail an info@kulmbacher-moenchshof.de . red