Lebensretter mit sechs Badewannen

Über 626 Liter Blut, mehr als sechs Badewannen voll, haben in den vergangenen Jahren sieben Frauen und neun Männer im Bereich von Bad Rodach dem Bayerischen Roten Kreuz gespendet.

Während eines letzten Blutspendetermins in der Grund- und Mittelschule in Bad Rodach ehrte Hartmut Leicht (Leiter des örtlichen BRK-Blutspendeteams) zusammen mit Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) , die 16 Spender ehren. Leicht bezeichnete die Spender alle als "Lebensretter". Mit ihrem Blut könne schwerkranken oder verletzten Personen geholfen werden. Tobias Ehrlicher dankte neben den Spendern auch der Bereitschaft Bad Rodach, welche immer fleißig im Einsatz sei, um die zahlreichen Spender gut zu versorgen. Für den Bürgermeister ist Blutspenden eine sehr wichtig Sache. Die Ehrungen im Rahmen eines Spendetermins zu veranstalten, sei eine gute Idee. Neben den zu Ehrenden seien auch das BRK-Entnahmeteam, das Betreuungsteam sowie zahlreiche Spender anwesend. Für letztere sei es eine große Motivation, eben so lange als Spender aktiv zu bleiben. Bei dieser letzten Blutspende 2017 erschienen 114 Spender, darunter sieben Erstspender. Geehrt wurden: Sandra Oberender, Helga Kummer, Vera Körtge, Cornelia Bromme, Edith Dinger (alle 25 Blutspenden), Hannelore Thiel, Gerd Treuter (beide 50), Thomas Döll, Astrit Foerster (beide 75), Thomas Hopf, Johann Luczkow beide 100), Fredi Wachsmann, Klaus Scheller, Udo Trier (alle 125), Walter Lorenz und Manfred Hoffmann (beide 150). Bernhard Guski