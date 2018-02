Lebensmittel begreifen lernen

sek



Lebensmittel begreifen, riechen und schmecken können Teilnehmer am Vortrag "Komm auf den Geschmack, gemeinsam mit Deinem Kind", der am Mittwoch, 14. März, von 15 bis16 Uhr im Pater-Gregor-Becker-Haus (Pfarrbücherei) in Salz stattfindet. Der Vortrag wird angeboten vom Netzwerk Junge Familie. Referentin ist Dr. Magdalena Klein. Anmeldungen sowie weitere Infos beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt, Tel.: 09772/932 80 oder unter www.aelf-ns.bayern.de/ernaehrung/familie oder unter www.weiterbildung.bayern.de