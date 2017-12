Lebenshilfe ehrte für langjährige Betriebszugehörigkeit

Bei seiner Jahresabschlussfeier ehrte der Verein "Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Kronach" verdiente Beschäftigte für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Christian Behner, Lebenshilfe-Geschäftsführer Wolfgang Palm sowie Betriebsrats-Vorsitzende Marie-Luise Loewel dankten im Hotel Gasthof Wasserschloss in Mitwitz den Geehrten für ihr großes Engagement. Gleichzeitig würdigten sie das gute und konstruktive Miteinander von Personal, Geschäftsführung und Verein. Palm würdigte den großen Einsatz der Mitarbeiter in sämtlichen Fachbereichen. Man wisse es sehr zu schätzen, solch treue und verantwortungsbewusste Mitarbeiter zu haben, die auch schwierige Entscheidungen und Maßnahmen mittrügen.

Bedingt durch Schichtdienst, Arbeit an Wochenenden und Feiertagen müssten die Beschäftigten in den Wohnheimen Teile ihres Privatlebens mit ihrem Dienstplan abstimmen, was sicherlich nicht ganz einfach sei und auch von den Familien der Mitarbeiter viel Verständnis erfordere. In den Dank an alle Beschäftigten schloss Palm die Mitarbeiter der Verwaltung und des Hausdienstes, die Reinigungskräfte sowie die Busfahrer ebenso ein wie den Betriebsrat und den Verein. Sie alle leisteten jeder auf seine Art einen unverzichtbaren Beitrag für das Bestehen der Lebenshilfe. Dies gelte auch für alle FSJ-ler, Praktikanten, den Bufdi (Bundesfreiwilligendienst-Leistenden) und die vielen Ehrenamtlichen.

"Ohne euch wäre manches Angebot gar nicht möglich", zeigte er sich sicher. In seinem Rückblick sprach der Geschäftsführer von einem ebenso arbeits- wie ereignisreichem Jahr. 2018 stehe das 50. Jubiläum der Lebenshilfe Kronach an, das man im Jahresverlauf mit verschiedenen Veranstaltungen feiern möchte. Die Planungen hierfür liefen.

Den Dank aller Kollegen brachte Loewel zum Ausdruck. Diese ging heuer auf die Bedeutung des Wortes A...engel ein - eine reichlich seltsam anmutende Kombination des Schimpfwortes und Engel. Der Psychologe und Lebensberater Robert Betz bezeichnet damit lästige Menschen, die einem wahnsinnig auf die Nerven gehen und immer das Falsche sagten. "Natürlich sind diese Leute lästig. Aber auch genau an diesen Menschen wachsen wir. Im Umgang mit ihnen lernen wir uns zu beherrschen oder uns zu wehren", meinte sie. hs