Lebensgeschichte des Propheten Elija uralt und doch aktuell

Wie seit einer Reihe von Jahren in bewährter Form praktiziert, veranstalteten die Interessierten der Seniorenkreise der benachbarten Pfarreien Jesserndorf und Unterpreppach auch heuer einen gemeinsamen Begegnungstag. Zu Gast waren die Teilnehmer diesmal im katholischen Pfarrzentrum Ebern. Dort referierte der Karmeliten-Pater Richard Winter aus Erlangen, unterstützt von seiner Assistentin Ute Pfister, zu dem historischen Thema "Der Prophet Elija - sein Name ist Programm". Seniorenleiter Bruno Deublein konnte dazu ungefähr 25 Teilnehmer begrüßen.

Der Referent verdeutlichte, dass Elija neben Abraham und Mose die große Gestalt des Alten Testaments ist und im Neuen Testament präsentiert sowie in der Neuzeit in Musik und Malerei dargestellt wird. Seine Geschichte sei fast 3000 Jahre alt und doch so aktuell, dass auch heute noch Kraft und Anspruch in ihr steckten. Wer sich darauf einlässt, werde in der Dynamik von Alleinsein und Beziehung, von Siegen und Niederlagen neue Perspektiven für sein Leben entdecken. Von Leidenschaft und Burnout sei diese Lebensgeschichte geprägt, immer auf der Suche nach "mehr leben". Es sei die Geschichte eines Menschen mit seinem Gott, und die Geschichte Gottes mit einem Menschen, die Visionen wecke und so Schritt für Schritt unser Leben ausrichten könne.

Der Tag wurde mit einem eindrucksvollen Gruppengottesdienst abgerundet. on