Lebenserinnerungen in einem Buch niedergeschrieben

Am Montag feierte Hildegard Strähnz, geborene Hohmann, im Kreis ihrer Familie sowie von zahlreichen Freunden und Bekannten frohgelaunt ihr 95. Wiegenfest.

Die gebürtige Schneyerin besuchte in Bamberg die Handelsschule, ehe sie im Korbwarenbetrieb ihres Vaters im kaufmännischen Bereich mitarbeitete. Ihrem späteren Ehemann Erich Strähnz begegnete sie 1946 zufällig auf der Straße, wobei schon der Funke gegenseitiger Zuneigung übersprang. Im Juni 1948, am Tag der Währungsreform, trat man vor den Traualtar in der Schneyer Kirche St. Maria. Aus der Ehe gingen die beiden Töchter Irene Steiner und Anne Blechschmidt hervor. Außerdem kann sich die Jubilarin mittlerweile über fünf Enkel und sechs Urenkel freuen. Nachdem ihr Ehemann ein Buch über seine Lebenserinnerungen geschrieben hatte, machte es ihm Hildegard Strähnz nach und schrieb in einem reich bebilderten, umfangreichen Buch unter dem Titel "Ein Blick zurück - Erinnerungen, die unser Herz berühren, gehen niemals verloren" ihre Lebensgeschichte nieder.

Die Jubilarin ist noch erstaunlich fit und geistig äußerst rege. "Meine Mutter ist noch sehr am politischen Geschehen interessiert und verfolgt mit großer Aufmerksamkeit die politischen Diskussionen im Fernsehen und weiß auch am nächsten Tag noch alle Einzelheiten", machte ihre Tochter Irene deutlich, bei der sie wohnt. "Ebenso verfolgt sie Sportwettkämpfe wie Skispringen am Bildschirm und löst noch schwierige Rätsel", fährt die Tochter fort. Ihre gute Fitness zeigt die Tatsache, dass sie noch bis vor wenigen Monaten beim Seniorenturnen der FT Schney mitmachte. Als langjährige aktive Sängerin gehört sie seit 78 Jahren dem Gesangverein Schney an und ist dort Ehrenmitglied. Natürlich ist sie auch Mitglied im SPD-Ortsverein Schney. Unter den vielen Gratulanten befanden sich neben den Schneyer Vereinen auch Landratstellvertreter Helmut Fischer und Zweite Bürgermeisterin Sabine Rießner, die der Jubilarin alles Gute wünschten.