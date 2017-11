An einem Wendepunkt in einer Krise greift man oft auf die eigenen Erfahrungen zurück und muss dann neue Wege finden, sich anpassen und lernen, mit der veränderten Situation zu leben. Am Donnerstag, 16. November, ab 9.30 Uhr können Interessierte sich gemeinsam diese Übergänge anschauen, eigene Ressourcen stärken und sich auf Neues einlassen. Verena Zepters Vortrag "Leben im Wandel - Übergänge gestalten" ist kostenfrei und wird von der sozialen Beratung der Caritas angeboten. Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 09193/ 5012620. Veranstaltungsort ist das Haus der Caritas, Steinwegstraße 2 in Höchstadt. red