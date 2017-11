LBV-Kindergruppe lädt zum Hambacher Winter

Es ist November, und damit bereitet sich die Natur auf eine Ruhepause vor. Wo das Herbstlaub noch nicht gefallen ist, treiben die ersten Fröste die Blätter von den Bäumen. Säugetiere wie Fledermäuse, Siebenschläfer und Igel beginnen spätestens jetzt mit dem Winterschlaf. Die Kindergruppe "Buntspechte" des LBV Coburg lädt am Samstag, 18. November, alle Jungen und Mädchen zum "Hambacher Winter" ein. Im Hambachgrund in Creidlitz wird zunächst die Natur erkundet, anschließend stellen die Teilnehmer aus Naturmaterial Winterdekoration her. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Hambachgrund, Gut Hambach 1, in Creidlitz. Um Voranmeldung für die kostenlose Veranstaltung bei der Leiterin der Kindergruppe Annette Beuerlein wird gebeten per E-Mail an: annette-beuerlein@gmx.de. red