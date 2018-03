Laute und leise Klänge auf der Altenburg

Das 200. Gründungsjahr des Altenburgvereins geht mit zwei weiteren Veranstaltungen in die nächste Runde. Am kommenden Freitag, 23. März, um 18.30 Uhr werden oberfränkische Böllerschützen vom Burghof der Altenburg einen Salut mit 30 Böllerschüssen zu Ehren des Altenburgvereins abfeuern. Ein Erlebnis, das man garantiert nicht alle Tage zu sehen und hören bekommt, wie die Initiatoren berichten. Interessierte sind willkommen.

Am Sonntag, 25. März, um 17 Uhr gibt es im Rittersaal des Palasgebäudes einen weiteren Höhepunkt - ein Konzert der Capella Antiqua Bambergensis. Das Ensemble nimmt das Jubiläumskonzert, gefördert durch die Stiftung Altenburg Bamberg, zum Anlass, einen musikalischen Bogen seit dem Mittelalter zu spannen. Als Solistin wird Jule Bauer die Capella verstärken. Sie ist eine Virtuosin auf der Schlüsselfiedel und verzaubert das Publikum mit ihrer wundervollen Stimme. Karten hierzu sind beim BVD und an der Abendkasse erhältlich. red