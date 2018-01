Lauras Stern strahlt in der Stadthalle

Als Laura wieder einmal nicht schlafen kann und aus dem Fenster schaut, sieht sie, wie ein Stern direkt vor dem Haus auf den Bürgersteig fällt. Laura nimmt den Stern mit in ihr Zimmer. Doch am nächsten Morgen ist er verschwunden...

Damit beginnt die faszinierende Bilderbuchgeschichte von "Lauras Stern" - und auch das Musical. Die fantastische Sternenreise ist am 27. Januar 2018 auch in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach zu sehen.

Gemeinsam mit ihrem Freund Teddy erlebt Laura Abenteuer im Weltenraum. Sie fliegen durch die Sockengalaxie, sehen die Hundesterne und lernen das Sternbild Hase kennen - immer auf der Suche nach ihrem Stern. Bei Frau Luna finden sie ihn schließlich gut behütet wieder. Doch Laura erkennt, dass sie ihren Stern loslassen muss, um ihn behalten zu können.

"Die poetische Geschichte von Klaus Baumgart ist mit wunderbaren Bildern - nicht nur für die Augen - wie geschaffen dafür, in die Bildsprache der Bühne umgesetzt werden.



Liebling der Kinder

Seit Klaus Baumgart im Oktober 1996 erstmals das Bilderbuch veröffentlichte, ist "Lauras Stern" ein absoluter Liebling der Kinder. Das beweisen mehrere Millionen verkaufter Bücher - und die Veröffentlichung in mehr als 30 Ländern. 2004 erschien der erste Kinofilm, dem zwei weitere wegen des großen Erfolgs folgten. Im ZDF beziehungsweise dem Kinderkanal (KIKA) werden die 52 Folgen der TV-Serie mit großem Erfolg regelmäßig wiederholt. Hinzu kommen erfolgreiche Tonträger und vieles andere.

"Lauras Stern - Das Musical" wurde von einem starken Team entwickelt und produziert: Die Musik stammt von Andy Muhlack, der allein bei Cocomico und dem Karma Limited Theater für so erfolgreiche Produktionen wie "Der Regenbogenfisch", "SimsalaGrimm", "Felix", "Aschenputtel", "Kleiner Häuptling Winnetou", "Conni" und viele andere mehr verantwortlich zeichnete, das Libretto stammt von Karl-Heinz March, der als Autor bei den meisten genannten Produktionen federführend war.

Die Aufführung beginnt um 15 Uhr. Bestell-Hotline: 0186/570070 (0,20 Euro aus dem Festnetz, 0,60 Euro aus Mobilfunknetzen, Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr. red