Laufen gegen Diabetes

Die Auftaktveranstaltung zur Initiative "Dem Diabetes davonlaufen" findet am Sonntag, 19. November, im Bad Neustädter Landratsamt statt (14 Uhr). Neben vielen Informationen zum Präventionsprogramm gibt es im Anschluss an den öffentlichen Teil einen ersten Lauf durch die Stadt. 14 Vereine aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld beteiligen sich mit eigenen Angeboten am neuen Programm "Dem Diabetes davonlaufen". eik