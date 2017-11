Laternenzug mit Ross und Reiter

Der Kindergarten Weißenbach veranstaltet am Freitag, 10. November, den alljährlichen Martinsumzug in Weißenbach. Beginn ist um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche, den die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen vorbereitet haben. Im Anschluss ziehen alle gemeinsam mit den "Original Weißenbacher Schloßhofmusikanten" und St. Martin auf seinem Pferd durch den Ort bis zum Kindergarten, um dort den Abend in gemütlicher Runde mit Leckereien ausklingen zu lassen. sek