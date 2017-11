Laterne, Laterne ...

Am 11. November lädt die katholische Pfarrei Kronach am Gedenktag des heiligen Martin von Tours zum traditionellen Martinsumzug in die Obere Stadt ein. Der Umzug beginnt um 16.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche mit einer kindgerechten Andacht. Danach werden die mitgebrachten Laternen für den Martinsumzug entzündet. Der Umzug wird begleitet vom Jugendorchester Kronach. Nach dem Abschlusssegen gibt es u. a. Kinderpunsch. red