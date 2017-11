Lastwagen treffen aufeinander

Zwei Lastwagen haben sich am Montagmorgen in der Äußeren Nürnberger Straße in Forchheim berührt. Im Vorbeifahren trafen sich ihre Außenspiegeln, wobei zumindest bei einem der Fahrzeuge der Spiegel beschädigt wurde. Der andere Fahrer fuhr aber, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, mit seinem Lastwagen weiter. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen orangefarbenen Laster. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Forchheim unter 09191/70900 in Verbindung zu setzen.