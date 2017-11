Lastwagen rammt Zaun

Ein Lastwagen beschädigte beim Rückwärtsfahren einen Zaun in Hofheim. Am Montag, gegen 11.10 Uhr, wendete der Fahrer mit seinem Lkw mit Anhänger auf einer Freifläche in der Industriestraße. Dabei rammte er beim Rückwärtsfahren den Zaun einer Mineralölfirma. Trotz des entstandenen Schadens setzte der Fahrer seine Tour fort. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, soll sich bei der Polizei in Haßfurt melden, Telefonnummer 09521/9270.