Lastenräder werden gefördert

Ein erster Baustein der Kampagne "Fahrradstadt Bamberg" steht in den Startlöchern: Seit 3. April können sich Gewerbebetriebe mit Sitz in der Stadt Bamberg für das Programm "Förderung von gewerblichen Lastenfahrrädern/pedelecs" bewerben. Ziel der Förderung ist es, den Radverkehrsanteil im gewerblichen Verkehr der Stadt zu erhöhen.

Mit einem Lastenfahrrad können schwere oder unhandliche Gegenstände schnell, kostengünstig und umweltfreundlich transportiert werden. Von der Stadt Bamberg gefördert werden sowohl batterieelektrisch unterstützte Lastenpedelecs als auch rein muskulär betriebene Lastenräder. Die Stadt Bamberg übernimmt dabei jeweils 25 Prozent der Nettoanschaffungskosten - bei batterieelektrisch unterstützten Lastenpedelecs maximal 1000 Euro und bei muskulär betriebenen 500 Euro.

Insgesamt stehen als Fördermittel 10 000 Euro zur Verfügung. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass das Lastenfahrrad von einem Händler in Bamberg bezogen wird. Von der Förderung Gebrauch machen können Gewerbebetriebe, Unternehmen, freiberuflich tätige Personen, Stiftungen, Genossenschaften, eingetragene Vereine oder Körperschaften des öffentlichen Rechts aus der Stadt Bamberg. Der Förderantrag, die Richtlinien und Infos können ab sofort unter www.stadt.bamberg.de/lastenradfoerderung abgerufen werden. Der Antrag kann per Post oder persönlich an die Stadt Bamberg, Amt für Umwelt, Brand- und Katastrophenschutz, Michelsberg 10, 96049 Bamberg oder an der Infothek des Rathauses Maxplatz abgegeben werden. red