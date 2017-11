Laptop bestellt und nicht geliefert

Am Freitag erschien ein 19-Jähriger bei der Polizeiinspektion Ludwigsstadt und erstattete Anzeige. Dieser hatte im Internet einen Laptop im Wert von 2098,49 Euro bestellt und den Betrag bereits online an den Verkäufer überwiesen. Nachdem der Laptop trotz mehrmaliger Aufforderung nicht an den Geschädigten übersandt wurde und dieser auch vergeblich versucht hatte, Kontakt mit dem bislang unbekannten Täter aufzunehmen, hat nun die Polizeiinspektion Ludwigsstadt die Ermittlungen aufgenommen. pol