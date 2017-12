Langjährige Mitglieder geehrt

Die Kolpingsfamilie Münnerstadt beging ihren traditionellen Kolpinggedenktag. Nach dem Gottesdienst, den Kolpingpräses P. Winfried Pfeuffer in der Stadtpfarrkirche zelebriert hatte, fand im Saal des Gasthaus "Bären" eine Adventliche Feier statt. Im Mittelpunkt stand die Ehrung langjähriger Mitglieder. Mit adventlichen Liedern und zwei von Mitgliedern vorgelesenen Geschichten wurde der besinnliche Teil des Abends gestaltet.

Vorsitzender Albert Laudensack ehrte langjährige Mitglieder: Wilhelm Schmitt (25 Jahre), Roman Jonas und Norbert Zecha (beide 50 Jahre), Josef Weiß (60 Jahre). Sie erhielten Ehrennadeln, Urkunde und Präsente. Oskar Beudert (60 Jahre) und Elmar Beudert (65 Jahre) werden noch geehrt, ebenso wie Paul Früh, der als Ehren- und Gründungsmitglied der Kolpingsfamilie seit 70 Jahren die Treue hält. Für jedes zu ehrende Mitglied hatte Laudensack persönliche Worte gefunden, die den Einsatz in der Kolpingsfamilie vorstellten.

Bruno Schlegelmilch zeigte im Anschluss eine Bildpräsentation von alten und neueren Fotografien aus Münnerstadt. Er hatte sie selbst vor kurzem in mühevoller Arbeit zusammengestellt. Die Kolpingmitglieder waren begeistert und kommentierten die Bilder eifrig.

Zum Abschluss gab Albert Laudensack einen Rückblick auf Aktionen des abgelaufenen Vereinsjahres. Mit 1200 Euro, dem Gewinn der Ausstellung der Strick- und Bastelsachen, konnte die Rumänienaktion unterstützt werden. Kürzlich wurde von Burkhard Schodorf und seinem Team der 87. Hilfstransport nach Rumänien durchgeführt. Dabei wurden auch die aus dem gesamten Diözesanverband gespendeten Süßen Päckchen an fünf Kinderheime und Pfarreien in Rumänien ausgeliefert. Albert Laudensack bat die Mitglieder, abgetragene, aber noch brauchbare Kleidung in Kolping-Container zu entsorgen. Der Erlös wird für Transportkosten für Rumänien-Transporte verwendet.

Der Elferrat eröffnete am 11.11. die Faschingssession. Dabei wurde Kolpingbruder und Altbürgermeister Eugen Albert zum Ehrenelferrat ernannt. Die Faschingssitzungen finden am 3. und 4. Februar in der Alten Aula statt. Kartenvorverkauf ist am 21. Januar. Am 17. März findet die Generalversammlung mit Neuwahlen statt. Stellvertretende Vorsitzende Anneliese Albert stellte den Reiseplan des nächsten Jahres vor. Am 21. Juli will die Kolpingsfamilie mit Bus eine Passionsaufführung in Sömmersdorf besuchen. Im September ist eine fünftägige Fahrt in den Bayerischen Wald geplant. Interessenten können sich bei Anneliese Albert (Tel.: 09733/ 9955) melden . maa