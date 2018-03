Langholztransport beschädigt Schild

Ein Langholztransporter hat am Montag vom Staatsbad kommend an der Einmündung der Hammelburger Straße in Bad Brückenau einen Richtungspfeil umgebogen. Als das Fahrzeug nach rechts in Richtung Oberleichtersbach abbiegen wollte, schwenkte ein nach hinten überhängender Baumstamm aus und drückte den auf der Verkehrsinsel montierten Richtungspfeil um. Der 44-jährige Fahrer meldete dies un verzüglich bei der Polizeidienststelle. pol