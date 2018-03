Langfristig 6,7 Millionen Euro für Wegebau

Kathrin Kupka-Hahn



Das Kernwegenetz im Markt Burkardroth soll besser werden. Das haben die Gemeinderäte bereits im Juni 2015 beschlossen. Nun sind die Planungen, welche Wege und Straßen in welchem Umfang saniert, verbreitert oder neu angelegt werden müssen, weitestgehend abgeschlossen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Sanierungs- und Wegebauprogramm öffentlich vorgestellt. Das Gremium stimmte mit einer Gegenstimme für das Programm.

Rund 6,7 Millionen Euro sind dafür notwendig. Eine stattliche Summe. Doch diese Kosten muss der Markt Burkardroth nicht alleine tragen. Laut Bürgermeister Waldemar Bug (ödp) werden 75 Prozent davon vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) bezuschusst. Die Mittel seien frei abrufbar und nicht an bestimmte Fristen gebunden. "Wir haben Zeit, unsere Pläne Stück für Stück umzusetzen", sagte Bug.

Er informierte die Gemeinderäte auch darüber, dass für die meisten Wegebauarbeiten Flächen hinzugekauft werden müssen. Außerdem versprach er, dass jede einzelne Maßnahme nochmals im Gemeinderat behandelt wird. Die Untere Naturschutzbehörde habe dem jetzt erarbeiteten Wegebauprogramm zugestimmt, wird jedoch jedes einzelne Vorhaben vor der Umsetzung prüfen.

Die 6,7 Millionen teure Investition wird in mehreren Abschnitten getätigt. Rund 500 000 Euro sind für kurzfristige Wegebauarbeiten vorgesehen. Das heißt: In den kommenden fünf Jahren werden die dringendsten Maßnahmen erledigt, unter anderem an Wegen in den Gemarkungen Wollbach, Stralsbach und zwischen Lauter und Waldfenster. Mittelfristig sind rund 1,7 Millionen Euro eingeplant. Damit werden Verbindungsstraßen und Wege in den Gemarkungen Stangenroth, Premich, Wollbach, Frauenroth, Zahlbach sowie zwischen Lauter und Waldfenster instand gesetzt. Noch nicht konkret terminiert sind die langfristigen Vorhaben, die rund 4,5 Millionen kosten werden. "Diese Straßen sind jetzt noch gut", so Bug.