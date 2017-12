Langfinger trieben im gesamten Stadtgebiet ihr Unwesen

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung mehrerer Diebstähle beitragen könnten. Sie wurden in den vergangenen Tagen im gesamten Bamberger Stadtgebiet begangen. Zeugen können sich bei der Polizei unter 0951/91290 melden.



Mountainbike wird vermisst

Am Mittwoch, 22.November, haben unbekannte Täter zwischen 19.30 Uhr und 19.40 Uhr ein grau-schwarzes Damen-Mountainbike der Marke Haibike aus dem Mutschelleweg entwendet. Zeugen des Diebstahls mögen sich bei der Polizei Bamberg melden.

Bereits am Montag, 13.November, war im Zeitraum von 16 bis 17 Uhr in der Oberen Königstraße eine Reisetasche geklaut worden, die dort vom Besitzer kurz abgestellt worden war. Laut Polizei handelte sich um eine braune Tasche mit schwarzen Ledergriffen. In der Tasche waren Kleidungsstücke, eine Geldbörse und ein Smartphone.



Täter trug einen Kopfhörer

Am Freitag wurde um 16.50 Uhr aus einem geparkten Auto in der Bamberger Innenstadt eine Handtasche entwendet. Die Besitzerin hatte zur Tatzeit gerade das Fahrzeug entladen, als der Täter die Gunst der Stunde nutzte und die Handtasche aus dem Fußraum nahm. Der Täter flüchtete in Richtung Obere Königstraße und wird wie folgt beschrieben: ca. 180 Zentimeter groß, schlank, trug eine Sweatshirt-Jacke mit buntem Muster und trug Kopfhörer.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Freitag zwischen 9 und 15.40 Uhr. Tatort war ein Bekleidungsgeschäft Am Kranen. Dort verschwanden insgesamt vier hochwertige Damenmäntel im Gesamtwert von rund 1200 Euro. Zwei Mäntel der Marke Brasi & Brasi waren schwarz und zwei beige.

Ebenfalls am Freitag wurde die Polizei gegen 13.30 Uhr von aufmerksamen Bürgern darauf hingewiesen, dass eine männliche Person versucht, Autos, die am Laubanger geparkt waren, zu öffnen. Die Person wurde durch die Polizei angetroffen und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die Person als Asylbewerber eine Vielzahl von Pkw-An- und Verkaufsvisitenkarten bei sich hatte und diese auch an Fahrzeuge heftete. Der Mann wird nun wegen diverser Delikte angezeigt.



Bargeld verschwand

Auch in der Bamberger Altstadt waren Langfinger aktiv. So wurde die Polizei zu einem Hotel am Katzenberg gerufen. Dort verschwand am Freitag zwischen 10 und 14 eine Summe Bargeldes, das sich in einer auf der Theke stehenden Geldkasse befand. Der Täter wird noch gesucht.



Vandalen wüteten

Über den langen Zeitraum von Januar bis November 2017 erstreckten sich die Taten, die jetzt der Landesbund für Vogelschutz auf seinem Gelände in der Waizendorfer Straße anzeigte. So wurden durch unbekannte Täter die Seitenteile eines Zeltes aufgeschlitzt, vom dortigen Pavillon Holzstämme abgetreten und das e WC-Häuschen beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt. pol