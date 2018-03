Langfinger in der Garderobe

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagvormittag in einer Arztpraxis die Jacke eines Mannes samt Geldbörse gestohlen. Der Geschädigte befand sich im Untersuchungszimmer und hatte seine Jacke währenddessen in die unbeaufsichtigte Garderobe gehängt. Da griff der Langfinger zu. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Kronacher Polizei bittet um Hinweise.