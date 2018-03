Langensendelbacher unter den besten Kaninchenzüchter

Züchter aus ganz Deutschland waren in Leipzig zusammengekommen um die schönsten Kaninchen mit großen und kleinen Ohren, gefleckt oder schneeweiß, auf der Bundeskaninchenschau zu küren. Unter den Siegern war auch Michael Wiesbeck aus Langensendelbach vom Kaninchenzuchtverein B864. Wiesbeck wurde mit der Rasse "Kleinschecke schwarz/weiß" und "Klein Chinchilla" deutscher Meister sowie Vize-Meister wurde.

Landesclubmeister wurden Martin Polster mit der Kaninchenrasse "Deutsche Riesen Farbe gelb" und "Kleinschecken blau-weiß". "Eine wunderschöne Schau" resümierte Vorsitzender Thomas Wiesbeck, der mit seinen "Kleinschecken schwarz-weiß" ebenfalls Landesclubmeister mit seiner Zucht wurde. "Alles in allem können wir mit den erreichten Ergebnissen zufrieden sein", so Wiesbeck, "denn es wurde einmal mehr deutlich, dass wir mit unseren Züchtungen in der jeweiligen Rasse in der deutschen Spitze mitmischen können."

235 Preisrichter wählten aus jeder Rasse und Farbe einen eigenen Titelträger. Insgesamt 4500 Züchter mit 26 000 Tieren stellten sich dem Urteil der Juroren. Interessierte Freunde der Rassekaninchenzucht sind beim Kaninchenzuchtverein B864 in Langensendelbach herzlich willkommen, sagt Wiesbeck. Die Veranstaltungen finden regelmäßig statt und werden im Nachrichtenblatt bekannt gegeben. Karl Heinz Wirth