Lange führt den Vorstand

Schüler geben Einblick



red



Bei der Mitgliederversammlung des Freundeskreises der Museen um den Bamberger Dom im Spiegelsaal des Erzbischöflichen Ordinariats auf dem Domberg standen neben den Jahresberichten des Vorstands und der Dombergkoordination auch Neuwahlen der Vereinsführung auf dem Programm. Einstimmig wählten die Anwesenden Bürgermeister Christian Lange erneut zum Vorstandsvorsitzenden des Vereins. Die bisherigen Vorstandsmitglieder, Norbert Jung, Walter Schweinsberg, Thomas Endres, Herbert Brauner, Joachim Hoppe, Herbert Lauer, Martin Pöhner und Ursula Sowa wurden ebenso einstimmig bestätigt. Mit Barbara Leicht und You Xie wurden zwei neue Mitglieder gewählt, die den Vorstand komplettieren.Der Freundeskreis der Museen um den Bamberger Dom schreibt sich insbesondere die Förderung der Museumspädagogik auf die Fahnen. So begleitet Dombergkoordinatorin Michaela Schraetz derzeit ein P-Seminar des Friedrich-Rückert-Gymnasiums aus Ebern. Die Schüler bereiten eine Handy-Führung für Schulklassen durch die Museen auf dem Bamberger Domberg vor. Das Thema: Umbruch um das Jahr 1800 - von der Welt der Fürstbischöfe zum Zeitalter des Bürgertums. Der Wandel vom Absolutismus zum Bürgertum soll die Schulklassen unterhaltsam und lehrreich durch das Historische Museum und die Neue Residenz führen.Vier engagierte Schüler des Gymnasiums haben dem neu gewählten Vorstand und den Mitgliedern des Vereins, im Rahmen der Mitgliederversammlung, ihr Projekt vorgestellt. Die Anwesenden zeigten sich sichtlich beeindruckt von der Präsentation und den Inhalten. "Wir würden uns sehr freuen, wenn sich das Ergebnis dieses P-Seminars in die Domberg-App integrieren ließe", so Schraetz. "Wir wollen das Engagement der Schülerinnen und Schüler mit einer Integration in die Domberg-App würdigen. So könnte dieser Rundgang auch für Einzelgäste, insbesondere Familien mit Kindern, zur Verfügung stehen."Die Domberg-App mit allen Highlights der Museen und aktuellen Informationen kann im App-Store und im Play-Store heruntergeladen werden.Die Kooperation "Domberg - Museen um den Bamberger Dom" umfasst das Diözesanmuseum, das Historische Museum in der Alten Hofhaltung, die Staatsgalerie in der Neuen Residenz, die Prunkräume der Neuen Residenz und die Staatsbibliothek Bamberg. Termine und Informationen finden sich auf der Internetseite der Dombergmuseen www.domberg-bamberg.de