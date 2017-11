Landwirtschaftsamt nun barrierefrei

In den vergangenen Jahren wurde der barocke Gebäudekomplex in der Lichtenfelser Straße 9 saniert. Seit gut einem Jahr beherbergt er als Grünes Zentrum im Landkreis das Landwirtschaftsamt und die Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes im Landkreis mit seinen Tochtergesellschaften. Im Rahmen der Sanierung wurde ein Fahrstuhl eingebaut. Damit wird das Gebäude den heutigen Anforderungen nach Barrierefreiheit gerecht. Leitender Landwirtschaftsdirektor Hans Vetter kann sich nun über die Auszeichnung "Bayern barrierefrei - Wir sind dabei!" für das Gebäude freuen. Das Signet wird vom Bayerischen Sozialministerium an Akteure verliehen, die einen Beitrag zur Barrierefreiheit im Freistaat leisten. red