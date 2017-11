Landwirte öffnen ihre Betriebe für Busreisen

Konzept für Hofführung



Im Januar 2018 startet das Qualifizierungsseminar "Landerlebnisreisen als profiliertes Angebot für den Busreiseveranstaltungsmarkt".Es richtet sich an landwirtschaftliche Unternehmer mit Einkommenskombinationen, zum Beispiel Direktvermarktung, Bauernhofgastronomie, Urlaub auf dem Bauernhof, Biogas und Anbieter von erlebnisorientierten Angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ziel der Qualifizierung ist es, das Wissen und Können über die Natur und die Landwirtschaft an Busgruppen in Form von Führungen beziehungsweise Lern- und Freizeitangeboten professionell weiterzugeben.Die Teilnehmer erfahren, worauf sie bei Busreiseveranstaltern und der Vernetzung mit anderen Betrieben achten müssen. Im Seminar wird außerdem ein eigenes Konzept beispielsweise für eine Hofführung erarbeitet. Das Qualifizierungsseminar besteht aus acht Seminartagen und dauert von Januar bis März. Organisiert wird das Seminar vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg. Es findet an unterschiedlichen Orten in Bayern statt. Nähere Informationen zum Infotag gibt es bei Ursula Zirngibl am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg unter Telefon 09443/704-132 oder per E-Mail an Ursula.Zirngibl@aelf-ab.bayern.de. Anmeldungen für die Informationsveranstaltung und Qualifizierung ist nur online auf www.diva.bayern.de möglich. red