Landratsamt sperrt den Zabelstein-Turm

Der Turm auf dem Zabelstein bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Darauf weist das Landratsamt in Schweinfurt hin.

Eine Überprüfung der Statik hat gezeigt, dass für Besucher keine Sicherheit mehr garantiert werden kann, teilte die Behörde mit.

Besonders in der warmen Jahreszeit und bei schönem Wetter ist der Aussichtsturm auf dem Zabelstein bei Donnersdorf im Landkreis Schweinfurt ein beliebtes Ausflugsziel. Wie ein Gutachten jetzt laut Landratsamt gezeigt hat, ist der Holzturm nicht mehr verkehrssicher und muss saniert oder erneuert werden. Daher bleibt der Turm bis auf Weiteres geschlossen.

Das Hochbauamt des Landratsamtes Schweinfurt hatte 2017 Jahr eine Holzgutachterin, einen Statiker und den Bereich Bautechnik der Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) mit der Prüfung des 18,84 Meter hohen Turmes beauftragt. Die Experten kamen zu dem Ergebnis, dass die Verkehrstauglichkeit nicht mehr gewährleistet ist und haben deshalb die sofortige Schließung empfohlen. Um Einheimische wie Touristen nicht zu gefährden, hat das Landratsamt Schweinfurt entschieden, dieser Empfehlung Folge zu leisten. Das heißt: Nach der ohnehin jährlich praktizierten Sperrung des Turmes über Silvester bleibt der Turm weiterhin geschlossen.

Das Hochbauamt prüft derzeit die Möglichkeiten eines Neubaus. Eine Sanierung wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr für sinnvoll erachtet. Genauere Angaben sowohl zum zeitlichen als auch zum finanziellen Umfang des Projekts sind derzeit noch nicht möglich, betont das Landratsamt Schweinfurt. Die Vertreter aller Fraktionen im Kreistag wurden Anfang Januar über den Sachstand informiert. Dem Steigerwaldklub Gerolzhofen und den Bayerischen Staatsforsten Forstverwaltung Ebrach wurde der aktuelle Sachstand vergangene Woche in einem Gespräch im Landratsamt Schweinfurt mitgeteilt.

"Noch stehen wir am Anfang der Beratungen und Planungen und es gibt noch viel zu klären. Doch es besteht bei allen Beteiligten Konsens darüber, dass der Turm, in welcher Art und Weise auch immer, ersetzt werden soll", sagte Schweinfurt-Landrat Florian Töpper (SPD).

Der heutige Aussichtsturm steht auf 489 Metern Höhe auf dem Zabelstein. Er wurde vom Landkreis Schweinfurt 1999 zum größten Teil aus Lärchenholz errichtet und anschließend in die Obhut des Steigerwaldklubs Gerolzhofen übergeben. Er kostete damals rund 200 000 Mark und wurde im Rahmen des Strukturförderprogramms der EU gefördert.

Es ist bereits der dritte Turm an dieser Stelle: Von 1956 bis 1976 stand dort ein 15 Meter hoher Turm, den damals der Steigerwaldklub Gerolzhofen gebaut hatte. Der zweite Turm wurde ebenfalls vom Landkreis Schweinfurt errichtet und stand von 1978 bis 1999. red