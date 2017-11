Landkreissingen mit sechs Chören in Weißenohe

Das vom Sängerkreis Erlangen-Forchheim und dem Landkreis Forchheim gemeinsam veranstaltete Landkreissingen ist zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens innerhalb des Landkreises geworden. Anlässlich der 31. Auflage dieser Veranstaltung laden der Landkreis Forchheim und der Sängerkreis Erlangen- Forchheim zu einem Konzert am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) in die ehemalige Klosterkirche St. Bonifatius Weißenohe ein. Sechs Chöre des Sängerkreises Erlangen/Forchheim zeigen die Bandbreite der hiesigen Chorlandschaft.

Unter dem Motto "Erde singe, dass es klinge" finden sich Stücke der Romantik sowie neuzeitliche Gesänge zum Lobe des Herrn sowie weltliches Liedgut. Der musikalische Bogen spannt sich von Felix Mendelssohn Bartholdy bis Carl Maria von Weber. Folgende Chöre wirken bei dem Konzert mit: Der MGV Hiltpoltstein, "Sing-a-Moll" Röttenbach, "Messa di Voce" Forchheim, das Vokalensemble Eintracht Thurn, der MGV Eintracht Thurn sowie der MGV Eckenhaid. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Eva-Maria Noé. Alle Bürger sind zum Besuch der Konzertveranstaltung "Landkreissingen 2017" eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Spenden zum Aufbau der Chorakademie Weißenohe wird gebeten. red