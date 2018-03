Landkreis-ÖDP stellt Kandidaten auf

Die ÖDP hat ihre Direktkandidaten für die Landtags- und Bezirkswahlen für den Stimmkreis 401 Bamberg-Land aufgestellt. Wie die Partei mitteilt, tritt Tobias Sieling, Förderschullehrer aus Scheßlitz, zur Landtagswahl an, Ivonne Vernon, Physiotherapeutin aus Baunach kandidiert für den Bezirkstag. Als Listenkandidaten gehen Dietmar Dworazik aus Litzendorf für den Landtag und Claudia Beuer-Dworazik aus Litzendorf für den Bezirkstag ins Rennen.

Die ÖDP wolle unter anderem eine grundsätzliche Agrarwende: Weg von der Politik des

"Wachsen oder Weichen", heißt es in der Mitteilung. Kreisrat Sieling fordert demzufolge eine an die Fläche gebundene Tierhaltung und langfristig den Ausstieg aus der industriellen Massentierhaltung, faire Preise statt fataler Exportorientierung, ein Verbot von Glyphosat sowie eine Lebensmittelkennzeichnung für regional erzeugte Produkte.



"Wählbare Alternative"

Die ÖDP wolle sich als wählbare Alternative zur CSU präsentieren und mit klaren Positionen für neues Vertrauen in die Politik werben. Bayern solle zum Vorreiter in Sachen Gemeinwohl-Ökonomie werden anstelle von Wachstumszwang und Profitgier.

Die Bezirkstagskandidatin Vernon fordert eine solidarische Finanzierung der familiären Sorge- und Pflegearbeit. "Wer kleine Kinder familiär betreut oder für pflegebedürftige Angehörige sorgt, leistet immens viel für die Gesellschaft und sollte hierfür ein Familiengehalt bekommen, finanziert aus dem Solidaritätszuschlag", wird die Kandidatin zitiert. Die Erziehungsarbeit müsse sich stärker auf die Rente auswirken. Zu den wichtigsten Programmzielen zur Bezirkstagswahl gehöre ein noch größeres Engagement bei der Förderung von privaten Denkmalsanierungen und die flächendeckende psychiatrische

Versorgung auch im ländlichen Raum. red