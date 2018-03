Landkreis-Lesereihe geht in die zweite Runde

"Mutter Beimer" alias Marie-Luise Marjan ist die zweite Prominente in der Lesereihe "ERHörbar" des Landkreises Erlangen-Höchstadt. Sie liest am Sonntag, 6. Mai, im "Schwarzen Adler" in Uttenreuth aus ihrem Buch "Ganz unerwartet anders: Ich suchte meinen Vater und fand eine Großfamilie". Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Interessenten können sich unter der Rufnummer 09131/803147, E-Mail: kultur@erlangen-hoechstadt.de) auf die Gästeliste setzen lassen. red