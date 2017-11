Landkreis-Bürger haben wenig Schulden

In Erlangen-Höchstadt leben Verbraucher mit den zweitgeringsten Schulden in ganz Deutschland. Laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes beträgt die aktuelle Schuldnerquote 4,99 Prozent. Damit belegt Erlangen-Höchstadt laut dem Schuldenatlas 2017 der Wirtschaftsauskunft Creditreform Platz zwei der am geringsten verschuldeten Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland.

Nur Eichstätt (3,77 Prozent) weist eine niedrigere Schuldnerquote auf. Die Studie hat alle 402 Kreise und kreisfreien Städte untersucht.



Stabiler Arbeitsmarkt

"Das ist ein Spitzenergebnis. Die geringe Verschuldung ist sicher auch auf die relativ stabile Arbeitsmarktsituation im Landkreis zurückzuführen", kommentiert Landrat Alexander Tritthart (CSU) die Creditreform-Zahlen. Mit einer Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent im Monat Oktober zähle der Landkreis Erlangen-Höchstadt nicht nur zu den Besten in Nordbayern, sondern nimmt bayern- und bundesweit den sechsten Platz ein. red