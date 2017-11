Landjugend-Erntekrone für Leonhard Will

Eine hohe Ehrung ist Leonhard Will zuteil geworden: Der Zaubacher Unternehmer wurde mit der Erntekrone des Landjugend-Bezirksverbands Oberfranken ausgezeichnet. Damit würdigt die Organisation das jahrzehntelange, große Engagement des 59-jährigen Firmenchefs.

Die Vorsitzenden Chiara Hartmann und Max Raimund des Bezirksverbands Oberfranken der Landjugend überreichten die Auszeichnung. Dabei würdigten sie den unermüdlichen Einsatz Wills, der als Kreisvorsitzender gewirkt hat und für seine Verdienste bereits mit dem Ehrenzeichen der bayerischen Jungbauernschaft ausgezeichnet worden war. Mit der Verleihung gelang ihnen eine riesige Überraschung, die Leo Will in Rührung versetzte. Er sei stolz, ein Landjugendmitglied zu sein, unterstrich er.

Die Ehrung fand statt im Rahmen der Reisemesse 2017, bei der Leos Adventure Tours sein Programm für das kommende Jahr vorgestellt hat. An drei Tagen und vor Hunderten von Besuchern präsentierte das Unternehmen nun seine neuen Offerten. Aktuell verfügt Leos Adventure Tours über eine 20-köpfige Mannschaft und eine Flotte mit neun Fahrzeugen. rö