Landfrauen spenden 2500 Euro für gute Zwecke

Die Landfrauen des BBV Forchheim übergaben eine Geldspende von insgesamt 2500 Euro. Der Geldbetrag ist der Erlös vom Kreiserntedankfest in Muggendorf. Dort wird traditionell von den Landfrauen ehrenamtlich Kaffee und Kuchen verkauft. Der Erlös wird dann für soziale Zwecke gespendet.

1250 Euro wurden an Monika Vieth, Außenstellenleiterin des Weißen Rings im Landkreis Forchheim, übergeben. Der Weiße Ring ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur

Verhütung von Straftaten. Er hilft Menschen, die Opfer von Kriminalität und Gewalt geworden sind. Die Spende wird eingesetzt für Präventionsveranstaltungen in Schulen und Kindergärten sowie im Kinderschutzbund.

Die anderen 1250 Euro nahm Michael Sandner, Leiter vom Sonnenhaus, einem Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung der Hoecke-Lauermann-Stiftung in Unterleinleiter, in Empfang. Die Spende geht direkt in die Bewohnerarbeit und wird für Freizeiten, Ausflüge und gemeinsame Unternehmungen genutzt. red